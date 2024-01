Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz/A7 - Überholt und ausgebremst

Schaden an zwei Fahrzeugen entstand, nachdem am Montag auf der A7 bei Heidenheim a.d. Brenz ein Autofahrer bremste.

Ulm (ots)

Der 62-jährige Autofahrer fuhr, so die Angaben des 25-jährigen Lkw-Fahrers gegenüber der Polizei, kurz nach 16.45 Uhr auf der A7 von Heidenheim in Richtung Würzburg zunächst von hinten an seinen Lkw heran und betätigte die Lichthupe. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Aalen/Oberkochen kam es dann wohl zu mehreren Überholvorgängen. Der 25-Jährige überholte zunächst auf dem linken Fahrstreifen zwei vorausfahrende Lkws. Nachdem der 25-Jährige mit seinem Lkw-Gespann wieder auf den rechten Fahrstreifen vor den beiden Lkws eingeschert hatte, beendete auch der Porschefahrer seinen Überholvorgang und scherte vor dem Lkw des 25-Jährigen ein. Wie der 25-Jährige später der Polizei berichtete, verlangsamte der Porschefahrer seine Geschwindigkeit. Deshalb wechselte der Lkw-Fahrer erneut auf den linken Fahrstreifen, um den Porsche zu überholen. Als sich der Sattelzug des 25-Jährigen neben dem Porsche des 62-Jährigen befand, beschleunigte der offenbar sein Fahrzeug. Der Porsche setzte sich wiederum auf dem linken Fahrstreifen vor den Scania Laster. Das Auto beschleunigte und verringerte über eine längere Strecke die Geschwindigkeiten. Nach längerer Fahrt soll der Fahrer des Porsche scheinbar langsamer gefahren sein und soll wohl sein Fahrzeug vor dem Lastzug ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst haben. Dadurch fuhr der Scania auf den Porsche auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Porsche auf ca. 3.000 Euro, den am Scania auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 62-Jährigen wegen seines gefährlichen Verhaltens und sucht Zeugen. Ihn erwartet eine Anzeige.

++++0092296(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell