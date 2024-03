Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/Jugendliche nach Diebstahl festgenommen

Coesfeld (ots)

Vorläufig festgenommen hat die Polizei in Dülmen am Mittwoch (20.03.) sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Um kurz vor 16 Uhr meldete sich eine Zeugin aus einer Parfümerie im Stadtgebiet. Sie gab an, dass sich mehrere Jugendliche im Ladenlokal befänden, die in den vergangenen Tagen bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen waren und gegen die ein Hausverbot bestand.

Beim Eintreffen des ersten Polizeiteams hatten die Jugendlichen, die alle nicht aus Dülmen stammen, das Ladenlokal bereits verlassen. Sie konnten im Innenstadtbereich angetroffen werden.

Zur Identitätsfeststellung und für erste Ermittlungen nahm die Polizei die Jugendlichen vorläufig fest.

Nach den Maßnahmen wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

