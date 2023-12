Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz aufgrund nicht angemeldeter Versammlungen in Gera

Gera (ots)

Gera : Einsatzkräfte der Polizei Gera kamen am heutigen Montag (18.12.2023) aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung im Stadtgebiet von Gera zum Einsatz. Unterstützt wurde die LPI Gera von Polizeikräften der Thüringer Bereitschaftspolizei. Im Vorfeld der Versammlung konnte eine Privatperson ausfindig gemacht werden, welche sich für die Versammlung verantwortlich zeigt. Folglich konnte so eine Aufzugstrecke kooperiert werden. Kurz nach 19 Uhr setzte sich der Aufzug im Bereich des Theatervorplatzes/Hofwiesenparkplatz in Bewegung und wurde von Polizeikräften begleitet. Im Bereich des Nicolaiberges wurde eine Zwischenkundgebung abgehalten. Gegen 20:30 Uhr endete der Aufzug auf dem Theatervorplatz, wobei in der Spitze ca. 450 Personen teilnahmen. Seitens der Geraer Polizei wurden nach vorläufigem Stand drei Ermittlungsverfahren (Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Verdacht Verstoß gegen §90a StGB) eingeleitet. (KR)

