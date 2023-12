LPI-G: Unfall unter Alkohol

Gera (ots) - Gera. Am vergangenem Wochenende (15.-17.12.2023) drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis in der Otto-Rothe-Straße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten hieraus anschließend Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen entstand dem Eigentümer ein hoher Sachschaden. Die Kripo Gera (0361 8234 1465) hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht nach Zeugen. ...

