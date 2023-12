LPI-G: Diesel gestohlen

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.-15.12.2023) in eine Filiale in der Liebschwitzer Straße ein und entwendeten neben Wertgegenständen auch Bargeld. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu Tageschehen tätigen können, sich der der Polizei zu melden (Tel.: 0365 82341465, Bezugsnummer: 0327291/2023) (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

