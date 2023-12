LPI-G: Einbruch in Filiale

Gera (ots) - Bad Köstritz. Im Zeitraum vom 14. bis 15.12.2023 drangen Unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Brühl ein. Aus der Wohnung wurden anschließend mehrere elektronische Geräte entwendet. Es entstand außerdem Sachschaden im vierstelligem Bereich. Die Kripo Gera ermittelt und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0327371/2023. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

mehr