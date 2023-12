Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Zeugen gesucht

Andervenne (ots)

Am Dienstag, zwischen 08:40 und 08:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 214 in Höhe der Gemeinde Andervenne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Fürstenau. In Höhe der Straße "Im Venne" kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Fahrer musste sein Kraftfahrzeug nach rechts lenken, kam von der Fahrbahn ab und im Seitenraum beschädigt zum Stehen. Der bislang unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, sowie der bislang unbekannte Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizeistation Freren (Tel.-Nr.: 05902/949620) oder der Polizeistation Spelle (Tel.-Nr.: 05977/204360) zu melden.

