POL-EL: Herzlake - Eine Person bei Unfall verletzt

Dalum (ots) - Am Morgen des 27. Novembers wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter zwei Scheiben des Unterstands der Bushaltestelle in der Straße Großen Sand in Dalum eingeschlagen haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 970050 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

