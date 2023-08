PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alarmanlage verschreckt Einbrecher +++ Unbekannte versuchen Pkw kurzuschließen +++ Schmierereien gesprüht +++ Lkw verliert bei Unfall Ladung +++ Betrunkener Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Hofheim (ots)

1. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Hofheim am Taunus, Wallau, Mittwoch, 23.08.2023, 20:15 Uhr

(eh) In der Johannisberger Straße in Hofheim-Wallau versuchten Langfinger am frühen Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierzu verschafften sie sich über den Garten Zugang zu der Terrassentür, welche sie mit einem Stein einwarfen. Hierbei lösten die Täter jedoch eine Alarmanlage aus, woraufhin sie unverrichteter Dinge den Tatort verließen. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. Unbekannte versuchen Fahrzeug kurzuschließen, Kriftel, Bachstraße, Mittwoch, 23.08.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 24.08.2023, 04:30 Uhr

(eh) Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen versuchten Autodiebe einen in Kriftel geparkten VW kurzuschließen, um diesen offenbar anschließend zu entwenden. Die Diebe begaben sich in der Bachstraße zu dem 4er Golf und drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in das Innere des Fahrzeugs ein. Dort entfernten sie die Verkleidung unterhalb des Lenkrads und legten die Kabel frei. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt und ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Fremdenfeindliche Schmierereien auf Schulgelände gesprüht, Eschborn, Pestalozzistraße, Mittwoch, 23.08.2023, 00:00 Uhr bis 13:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte die Wand einer Eschborner Schule mit einem verfassungsfeindlichen Symbol verunstaltet. So hatten die Täter das Grundschulgelände in der Pestalozzistraße zur Nachtzeit betreten und dort das Symbol mit roter Farbe an eine Hauswand gesprüht.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Lkw verliert bei Unfall Ladung und sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung, Autobahn 3, Flörsheim-Weilbach, Mittwoch, 23.08.2023, 16:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der A3 bei Flörsheim-Weilbach ein Unfall zwischen zwei Lkw, der für stundenlange Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte. Gegen 16:30 Uhr befuhren zwei Lkw hintereinander die A3 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. In Höhe Flörsheim-Weilbach musste der vorausfahrende Sattelzug verkehrsbedingt abbremsen, was der dahinter Fahrende offenbar zu spät bemerkte und so auf seinen Vordermann auffuhr. Beide Fahrzeugführer blieben bei der Kollision unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Durch den Zusammenprall verlor der Unfallverursacher einen Teil seiner Ladung in Form von rohen Eiern, welche sich über die Fahrbahn verteilten. Durch den Unfall, der daraus resultierenden Abschleppung des hinteren Lkw sowie der erforderlichen Reinigungsarbeiten der Fahrbahn und der Verladung der übrigen, nicht zerstörten Ladung, musste die Fahrbahn zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag immer wieder zeitweise gesperrt werden.

5. Betrunkener Fahrer kommt von der Fahrbahn ab, L 3011, Höhe Kriftel, Donnerstag, 24.08.2023, 04:30 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist ein alkoholisierter Autofahrer bei Kriftel von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der 23-Jährige war mit seinem 25 Jahre alten Mitfahrer gegen 04:30 Uhr auf der L 3011 von Lorsbach nach Hattersheim unterwegs. In Höhe Kriftel verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Daihatsu Materia und kam von der Fahrbahn ab. Letztlich kam der Pkw in einer Böschung zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden beim Unfall verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Noch an der Unfallstelle wurde beim Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp 1,8 Promille anzeigte. So wurde bei dem Unfallverursacher im Krankenhaus auch eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrbahn musste für die notwendigen Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 Euro.

