POL-MTK: Brand in Keller von Mehrfamilienhaus +++ Schulgelände beschmiert +++ Einbrecher lassen Tresor mitgehen +++ Einbruch mit Zielrichtung Schmuck +++ Graffitis an Einkaufsmarkt gesprüht

Hofheim (ots)

1. Brand in Keller von Mehrfamilienhaus, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Brunnenstraße, Montag, 21.08.2023, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Montagabend kam es zu einem Brand im Keller eines Liederbacher Mehrfamilienhauses. Gegen 23:00 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Brunnenstraße im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim ausrücken, da Anwohner dort eine starke Rauchentwicklung aus Richtung eines Wohnhauses festgestellt hatten. Vor Ort gelang es der Feuerwehr den Brand, welcher seinen Ursprung im Keller hatte, zu lokalisieren und diesen bis 00:40 Uhr vollständig zu löschen. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner des betroffenen Hauses gemeinsam mit denen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Aufgrund der durch den Brand entstandenen Dämpfe konnten die Bewohner des betroffenen Gebäudes nicht in ihre Wohnung zurückkehren und wurden von Freunden und Verwandten bis auf weiteres aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an. Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise und verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Schulgelände beschmiert,

Kelkheim-Münster, Lorsbacher Straße, Freitag, 18.08.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 20.08.2023, 18:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Vandalen ein Schulgelände in Kelkheim-Münster an mehreren Stellen beschmiert und so für einen hohen Schaden gesorgt. Zwischen Freitag- und Sonntagabend betraten die Unbekannten das Gelände der Gesamtschule in der Lorsbacher Straße und besprühten und bemalten mehrere Außenwände der Schule sowie mehrere Tischtennisplatten mit schwarzer Farbe. Nach ihrer Tat, deren Schaden in die Tausende geht, hatten die Farbschmierer unbemerkt das Weite gesucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 mit der Polizeistation Kelkheim in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher lassen Tresor mitgehen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße, Donnerstag, 17.08.2023, 07:30 Uhr bis Montag, 21.08.2023, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Montag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eschborn-Niederhöchstadt, bei dem es die Einbrecher auf einen Tresor abgesehen hatten. Im besagten Tatzeitraum näherten sich die Täter dem in der Georg-Büchner-Straße gelegenen Wohnhaus und brachen dort ein Erdgeschossfenster auf. Durch diese Einstiegsstelle verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen, aus denen sie einen Tresor entwendeten. Mit ihrer Beute suchten die Einbrecher im Anschluss unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbruch mit Zielrichtung Schmuck und Bargeld, Hofheim am Taunus, Uhlandstraße, Montag, 21.08.2023, 08:00 Uhr bis 13:45 Uhr

(fh)Im Laufe des Montagvormittags sind Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße in Hofheim eingestiegen. Während der Abwesenheit der Bewohnerin einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, verschafften sich die Einbrecher unbemerkt und auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu ihrem Zuhause und durchsuchten dort sämtliche Schränke. Nach ihrer Tat traten die Unbekannten unbemerkt die Flucht an. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge gelangten sie an Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Graffitis an Einkaufsmarkt gesprüht,

Hochheim am Main, Burgeffstraße, Sonntag, 20.08.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 02:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Dienstagfrüh wurde ein Einkaufsmarkt in Hochheim von Graffitisprayern besprüht. Gleich mehrere Schriftzüge und Symbole zierten am frühen Dienstagmorgen die Außenfassade des Marktes in der Burgeffstraße. Am Sonntagabend waren die Wände noch nicht beschmiert gewesen. Die erforderlichen Reinigungskosten betragen rund 1.000 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 erbeten.

