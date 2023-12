LPI-G: Jagdkanzel gesprengt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 15.12.2023 zum 16.12.2023 beschädigten unbekannte Täter ein in der Giengener Straße in Zeulenroda-Triebes abgestellten PKW. Der oder die Täter beschädigten dabei die hintere Tür der Fahrerseite, so dass ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

