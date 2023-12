Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Baucontainer

Greiz (ots)

Vogelgesang. In der Zeit zwischen dem 12.12.2023 und dem 17.12.2023 brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer einer Firma in Vogelgesang, Am Fuchsbach ein und entwendeten ca. 200 Meter Kupferkabel. Der Entwendungsschaden und der Sachschaden liegen jeweils bei einem mittleren 4-stelligen Betrag. Zeugenhinweise nimmt die Greizer Polizei unter der Bezugsnummer 0328632/2023 entgegen. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell