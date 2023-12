Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg. Als zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hospitalplatz in den frühen Morgenstunden des 17.12.2023 nach Hause zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Hier war ihnen die offenstehende Haustür und das Licht im Keller aufgefallen. Bei Betreten des Hauses lief ihnen ein 39-jähriger Geraer in die Arme. Er versuchte, sich als Besucher eines Hausbewohners herauszureden. Damit konnte er jedoch die beiden Anwohner nicht überzeugen, welche den Notruf der Polizei wählten und den Einbrecher bis zu deren Eintreffen festhielten. Die Polizisten konnten sodann bei der Durchsuchung der Person Einbruchswerkzeug sicherstellen und fanden im Keller ein aufgebrochenes Kellerabteil und in einer Klappbox bereitgestelltes Diebesgut vor. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

