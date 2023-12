LPI-G: Fußgänger übersehen und schwer verletzt

Gera (ots) - Am Morgen des 15.12.2023 rückten Polizeikräfte in die Darwinstr. aus. Dort stellten sie bei der Durchsuchung der Wohnung eines Paketzustellers 90 Artikel fest, die durch den Zusteller nicht ausgeliefert, sondern in seiner Wohnung verwahrt wurden. Der vorläufig geschätzte Schadenswert beläuft sich auf circa 4000EUR. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr