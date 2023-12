LPI-G: Einbruch in Keller

Altenburg (ots) - Altenburg. In der Nacht vom Freitag, 15.12. auf Samstag, 16.12.2023 teilte ein aufmerksamer Bürger einen offenstehenden Stromkasten in der Albert-Levy-Str. Höhe Nordplatz mit. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten hier feststellen, dass besagter Stromkasten vermutlich mittels pyrotechnischen Gegenstandes aufgesprengt und dadurch beschädigt wurde. Glücklicherweise war der Verteiler für die dortige Ampelanlage zum Zeitpunkt nicht mehr in Betrieb, so ...

