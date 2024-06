POL-CE: Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Celle (ots) - Spezialkräfte des LKA haben am Donnerstagnachmittag (30.05.2024) in Peine drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren stehen im dringenden Verdacht, den brutalen Überfall auf einen 80-jährigen Senior in Lachendorf am 17. April begangen zu haben. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Celle und der Staatsanwaltschaft Celle vorangegangen. ...

