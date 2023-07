POL-PPRP: Ludwigshafen(Mundenheim) - Unfallflucht geklärt

Ludwigshafen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag, 01.06.2023, ein vierrädriges Kleinkraftrad (sog. Quad mit Versicherungskennzeichen) aus einem Hof in der Roonstraße, 67061 Ludwigshafen am Rhein. Das Quad hatte einen Zeitwert von ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email ...

