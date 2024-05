Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Diebstähle in Winsen/Aller - Zeugenhinweise erbeten

Celle.Winsen. (ots)

In der Nacht von Montag. 20.05.2024 auf Dienstag, 21.05.2024 ist es im Gemeindegebiet von Winsen /Aller insbesondere im Kernort zu diversen Diebstählen gekommen. Die unbekannten Täter entwendeten an mindestens drei Tatorten aus Schuppen und anderen Nebengebäuden Fahrräder, Roller sowie Werkzeug und weitere Gegenstände. Der Polizei in Winsen liegen Hinweise vor, dass die unbekannten Täter auch Grundstücke betreten haben und sich dort umgesehen haben, ohne etwas zu entwenden. Die Polizei Winsen bittet daher nun Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die auf ihren Grundstücken Sicherheitskameras installiert haben, diese insbesondere auf Aufnahmen aus der genannten Nacht zu überprüfen. Sollten sie dabei feststellen, dass sich in dem Zeitraum Unbefugte auf ihrem Grundstück aufgehalten haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Winsen /Aller unter der Rufnummer 05143-6 6772-0 in Verbindung zu setzen.

