Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht in Wietze - Zeugen gesucht

Celle. Hambühren (ots)

Am 15.05.2024 ist es in der Eichendorffstraße in Hambühren in Höhe der Hausnummer 15 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Besitzerin eines schwarzen VW Passat hat ihr Fahrzeug dort gegen 08:39 Uhr abgestellt. Als sie gegen 11:55 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der rechten Seite beschädigt war. Vermutlich hat ein aus Richtung Ostlandstraße kommender PKW-Fahrer den geparkten Passat beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug touchiert und somit den Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro verursacht und ist weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-98623-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell