Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei durchsucht Wohnungen in Celle und in Wietze

Celle / Wietze (ots)

Die Polizei Celle hat heute in den frühen Morgenstunden insgesamt fünf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Gemeinsam mit Kräften des Landeskriminalamtes Niedersachsen und der Bereitschaftspolizei durchsuchten die Beamtinnen und Beamten vier Objekte in Celle und eines in Wietze. Den Durchsuchungen liegen Ermittlungsverfahren gegen insgesamt acht Beschuldigte zu Grunde. Hierbei geht es um den Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Frauen und Männer im Alter zwischen 28 und 45 Jahren. Das erhöhte Kräfteaufgebot war erforderlich, weil es bei einigen der Beschuldigten Hinweise auf Waffen und Sprengstoff gab. Angaben zu sichergestellten Gegenständen und Beweismitteln können momentan noch nicht gemacht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell