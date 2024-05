Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebe stehlen drei Motorräder - Zeugenhinweise erbeten

Celle. Bröckel. (ots)

In der Nacht von Montag, 13.05.2024 auf Dienstag, 14.05.2024 ist es in Bröckel zum Diebstahl von drei Motorrädern gekommen. Die Gelände-Maschinen standen in der Garage der Besitzer in der Dannscharnstraße in Bröckel. Dort wurden sie zuletzt gegen 22 Uhr gesehen. Am nächsten Tag, Dienstag, 14.05.2024 gegen 08:00 Uhr bemerkten die Besitzer das Fehlen der Motorräder und informierten die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Täter die drei Maschinen aus der Garage bis zu einer einige hundert Meter entfernten Scheune geschoben. Dort verluden sie die drei Motorräder in ein Fahrzeug und fuhren davon. Täterhinweise liegen nicht vor. Neben den drei Fahrzeugen entwendeten die Täter auch noch diverse Auspuffe und Felgensätzen entwendet. Bei den drei Motorrädern handelt es sich um ein Motorrad Husquarna TE 300i, ein Motorrad KTM 450 EXC und ein Motorrad KTM 350 EXC. Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeitraum zwischen dem 13.05.2024, 22 Uhr und dem 14.05.2024, 08:00 Uhr und oder in den Tagen bzw. Nächten davor verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dannscharnstraße in Bröckel, in der dortigen Feldmark und oder in den umliegenden Straßen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05141-277-491 mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen.

