Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in der Straße An der Leegde in Celle ein Wohnmobil entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug der Marke Fiat am Montagmittag gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand vor seinem Haus verschlossen abgestellt und es zuletzt gegen 22 Uhr dort gesehen. Gegen 09:20 Uhr am heutigen Dienstag hat er dann bemerkt, dass das Wohnmobil nicht mehr dort stand und informierte umgehend die Polizei. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein älteres weißes Modell der Marke Fiat mit dem amtlichen Kennzeichen CE-EJ 56. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zu dem Verbleib des Fahrzeuges machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell