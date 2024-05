Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahndung mit Bildern aus Überwachungskamera - Polizei sucht unbekannten Geldabheber

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wietze (ots)

Die Polizei in Eschede sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld an einem Automaten abgehoben hat. Die Tat ereignete sich bereits im letzten Herbst. Zunächst war einem 73-jährigen Mann am Samstag, 30.September 2023 in der Zeit zwischen 14:30 und 14:40 Uhr im Aldi-Markt in Eschede seine Geldbörse aus seinem Rollator entwendet worden. Darin befand sich neben Bargeld und diversen Ausweisdokumenten auch eine Kreditkarte. Kurz nach dem Diebstahl hob der unbekannte Täter mit der entwendeten Kreditkarte bei der Volksbank-Filiale in Eschede am dortigen Geldautomat einen dreistelligen Bargeldbetrag ab. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145/28421-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell