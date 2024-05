Polizeiinspektion Celle

POL-CE: versuchte räuberische Erpressung/ Zeugenaufruf

Celle, Amelungstraße (ots)

Am 11.05.2024 befindet sich ein 18-jähriger Celler mit seinem Pedelec in der Amelungstraße im Celler Ortsteil Heese. Im Bereich der Straße halten zwei Pkw neben ihm. Er wird aus einem der Fahrzeuge angesprochen und die Herausgabe des Pedelecs wird gefordert. Als er dieses verneint steigen zwei männliche Personen aus einem der beiden Fahrzeuge aus und wiederholen die Aufforderung. Hierbei hält eine der Personen einen Teleskopschlagstock in der Hand. Das Opfer flüchtet als ein ältere männliche Person auf die Situation aufmerksam wird und die anwesenden Personen anspricht. Das Opfer kann lediglich sagen, dass in den beiden Fahrzeugen insgesamt sechs männliche Personen gesessen hätten. Bei den Pkw soll es sich um einen schwarzen Audi und einen silbernen Mercedes handeln. Die Pkw sollen Hannoveraner Kennzeichen getragen haben. Die Polizei Celle bittet insbesondere die, durch das Opfer angegebene männliche Person, sich unter der Telefonnummer 05141-277-0 zu melden. Sollten weitere Anwohner oder Passanten Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden diese auch gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell