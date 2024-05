Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Präventionskontrolle am Himmelfahrtstag

Der Jugendschutzbeauftragten des Landkreises Celle, Thomas-Till Voigt und der Beauftragte für Jugendsachen der Polizei, Celle Christian Riebandt haben am Himmelfahrtstag eine umfangreiche Präventionskontrolle durchgeführt. Ziel dieser Aktion war es, die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu überwachen und das Bewusstsein für den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Die beiden Beauftragten arbeiten schon seit Jahren eng zusammen, um an verschiedenen Standorten im Landkreis Celle Präsenz zu zeigen und potenzielle Verstöße gegen den Jugendschutz frühzeitig zu erkennen. Dabei wurden insbesondere Veranstaltungen und Lokalitäten überprüft, die sich in den vergangenen Jahren als Hotspots bei den verschiedensten Himmelsfahrttreffpunkten der Jugendlichen für alkoholbedingte Probleme oder andere jugendgefährdende Aktivitäten herauskristallisiert haben. Durch gezielte Gespräche mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten die Beauftragten aufklären, sensibilisieren und bei Bedarf auch einschreiten. Es wurde darauf geachtet, dass Jugendlichen der Zugang zu Alkohol oder anderen riskanten Substanzen verwehrt wurde und dass die geltenden Gesetze und Bestimmungen eingehalten wurden. Dabei wurde auch ein neuer Gesichtspunkt in die Kontrollen mit einbezogen - die seit dem 01.04.2024 eingeführte Teillegalisierung von Cannabis. Die Bilanz der beiden Präventionsexperten fiel dabei durchweg positiv aus. Die mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführten Gespräche waren geprägt von gegenseitigem Respekt und Verständnis und kamen bei allen Beteiligten gut an. Aus polizeilicher Sicht verlief der Himmelfahrtstag ruhig. Vereinzelt wurden Straftaten wie Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen gemeldet. Eine größere Einsatzlage gab es hingegen nicht.

