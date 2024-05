POL-CE: PKW zwischen Wietzenbruch und Hambühren aufgebrochen - Zeugen gesucht

Celle (ots) - Gestern Abend gegen 23:50 Uhr ist es in einer Spielothek in der Bahnhofsstraße in Celle zu einem Raub in einer Spielhalle gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein unbekannter maskierter Mann den Geschäftsraum und forderte die allein anwesende 28 Jahre alte Angestellte, das vorhandene Bargeld herauszugeben. Anschließend entfernte sich der Mann mit der erlangten Beute in unbekannte ...

mehr