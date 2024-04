Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Moped-Diebstahl gesucht

Schleiz (ots)

Nach einem Moped-Diebstahls in Schleiz werden Zeugen gesucht. Der Eigentümer stellte seine grüne Simson S51 am Dienstag im Bereich der Schule/ des dortigen Parkplatzes in der Hartungstraße ab. Im Tatzeitraum zwischen 12:40 Uhr bis gegen 13:30 Uhr wurde das mit einem Kettenschloss gesicherte Moped durch Unbekannte gestohlen, sodass sachdienliche Zeugenhinweise erbeten werden. Diese nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0104215 entgegen.

