Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden

Schöndorf/ Külmla (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Külmla zum Brand eines Einfamilienhauses, sodass hoher Sachschaden entstand. Mutmaßlich gegen 13:30 Uhr kam es aus zunächst unbekannter Ursache zum Brandausbruch an dem freistehenden Holzhaus. Nach gescheiterten Löschversuchen der Bewohner (70-jährige Frau, 75-jähriger Mann) kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Im Laufe des Abends gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und die Arbeiten vor Ort zunächst zu beenden. Der zu dem Zeitpunkt entstandene Sachschaden belief sich schätzungsweise auf rund 150.000 Euro. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Kurz vor Mitternacht kam es dann erneut zum Ausbruch eines Feuers an dem Haus, sodass Polizei und Feuerwehr wiederholt zum Einsatz kamen. Zu den Hintergründen und Umständen ermittelt die Saalfelder Kriminalpolizeiinspektion. Im Laufe des heutigen Tages befinden sich die Brandursachenermittler vor Ort- die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Bei Bekanntwerden neuer Informationen wird eigenständig nachberichtet.

