Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:45 Uhr missachtete ein 33-Jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung der L528/K18 die Vorfahrt eines 59-Jährigen PKW-Fahrers. Der PKW des 33-Jährigen überschlug sich in Folge des Unfalls. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, wobei der 33-Jährige in ein Krankenhaus verbracht wurde. Aufgrund der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Einsatz befanden sich neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Schifferstadt auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber.

