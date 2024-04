LPI-SLF: "In den drei Landkreisen der LPI Saalfeld leben Sie sicher" - Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2023

Sonneberg (ots) - Am Dienstag, in der Zeit von 22.15 Uhr bis 00.15 Uhr, wurde in Sonneberg in der Neustadter Straße vor dem Klinikum eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 km/h. Es wurden 9 Fahrzeugführer festgestellt, welche sich nicht an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 52 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

