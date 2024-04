POL-HF: blauer VW Polo entwendet und Diebstahl aus weiteren Fahrzeugen

Hiddenhausen (ots) - (um) In der Nacht zum Donnerstag (11.04.) brach ein bislang unbekannter Täter in einen Verwaltungsraum eines Seniorenunterkunft an der Bertolt-Brecht-Straße ein. Der Einbrecher hebelte an verschiedenen Aktenschränken und Schubladen und beschädigte diese. In einem Aktenschrank entzündete der Straftäter Papier. Es blieb bei einem geringen Sachschaden. Mit dem Melden der Tat am gestrigen Morgen ...

