Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter zündet Papier an

Hiddenhausen (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (11.04.) brach ein bislang unbekannter Täter in einen Verwaltungsraum eines Seniorenunterkunft an der Bertolt-Brecht-Straße ein. Der Einbrecher hebelte an verschiedenen Aktenschränken und Schubladen und beschädigte diese. In einem Aktenschrank entzündete der Straftäter Papier. Es blieb bei einem geringen Sachschaden. Mit dem Melden der Tat am gestrigen Morgen durch Mitarbeiter des Altenheims bei der Polizei nahmen Ermittler den Tatort auf. Es konnten Spuren gesichert werden. Es wurden nach ersten Erkenntnissen aus dem Büroraum ein PC und ein Notebook mit den Bildschirmen entwendet. Alle Geräte stammen vom Hersteller HP. Die Kriminalbeamten bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenangaben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell