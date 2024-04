Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Unbekannte gehen mehrere Autos an

Herford (ots)

(jd) Vier Herforder riefen gestern die Polizei, nachdem sie bemerkte haben, dass Unbekannte ihre Autos aufgebrochen haben.

Gegen 7.15 Uhr stellte eine 36-Jährige fest, dass ihr Nissan, der seit Dienstagabend an ihrem Grundstück im Roggeweg stand, gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Auto entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Handtasche, in der sich neben persönlichen Dokumenten eine dreistellige Summe Bargeld befand. Ihre Geldbörse fand die Frau wenige hundert Meter weiter auf, jedoch fehlten die darin verwahrten Bankkarten sowie ihr Personalausweis und ihr Führerschein. Die Frau veranlasste bei ihrer Hausbank eine Sperrung ihrer Geldkarten. Dort teilte man ihr mit, dass bereits drei Zahlungen mit ihrer Debitkarte standgefunden haben.

Um 7.30 Uhr meldete sich eine 62-jährige Herforderin, deren Mazda seit dem Vorabend auf ihrem Grundstück am Ramker Weg stand. Der oder die unbekannten Täter beschädigten das Auto, um es gewaltsam öffnen zu können und durchwühlten den Innenraum. Nach einer ersten Durchsicht ist kein Diebesgut entwendet worden.

Eine knappe halbe Stunde später stellte dann ein 30-Jähriger fest, dass sein in seiner Hofeinfahrt am Otterheider Weg geparkter Cupra geöffnet und durchwühlt wurde. Gegenstände aus dem Inneren wurden nicht entwendet.

Am Abend stellte dann eine 24-Jährige ihren BMW um 18.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Schwarzenmoorstraße ab. Als die Frau 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stand die Beifahrertür offen. Aus dem Inneren des Autos entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Handtasche, die im Fußraum vor der Rückbank lag. In der Handtasche befand sich Bargeld in geringer vierstelliger Höhe sowie Debitkarten.

In allen Fällen liegt der Sachschaden an den Autos mindestens im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die den Vorfällen Hinweise geben können, darum, sich unter 05221/8880 zu melden.

