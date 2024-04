Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto kollidiert mit Baum - Unfallverursacher flüchtet

Hiddenhausen (ots)

(jd) An der Industriestraße ereignete sich gestern (10.4.), um 18.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und sah daraufhin nach der Ursache: Er bemerkte dann einen beschädigten Opel, an dem sich drei Personen befanden. Diese sammelten zunächst Rindenstücke eines beschädigten Baumes ein und flüchteten sodann zu Fuß. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Opel mit der Fahrzeugfront in Richtung Minden-Weseler-Weg zeigend linksseitig der Industriestraße stand. Das Auto war im vorderen rechten Bereich beschädigt. Auf Höhe der nahegelegenen Kreuzung Industriestraße / Siemensstraße stellten die Beamten dann frische Beschädigungen an einem Baum rechtsseitig der Industriestraße in Fahrtrichtung Minden-Weseler-Weg fest. Laut Recherchen in den polizeilichen Systemen gehört das Fahrzeug einem 30-jährigen Mann aus Enger, der jedoch im Rahmen der ersten Ermittlungen nicht an der Halteranschrift angetroffen wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell