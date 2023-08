Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Kirchhatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines E-Scooters wurde am Donnerstag, 24. August 2023, 09:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Kirchhatten leicht verletzt. Die verursachende Person entfernte sich vom Unfallort, die Polizei sucht Zeugen.

Der 29-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten befuhr mit einem E-Scooter den Radweg der Hatter Landstraße und wollte dieser an der Einmündung zur Sandkruger Straße folgen. Die bislang unbekannte Person befuhr mit einem blauen Kombi die Sandkruger Straße und bog nach rechts auf die Hatter Landstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 29-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrer des Scooters erlitt leichte Verletzungen am Bein. Die verantwortliche Person entfernte sich mit dem blauen Kombi in Richtung Ortsmitte Kirchhatten. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Kombi geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

