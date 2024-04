Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Baucontainer ein - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am Dienstag (9.4.), um 6.50 Uhr einen Einbruch in einen Baucontainer: Dieser befindet sich auf einer Baustelle an der Nordbahnstraße. Der oder die unbekannten Täter schoben in der Nacht zu Dienstag offensichtlich Jalousien an den Fenstern von zwei Baucontainern hoch und gingen dann das Fenster eines Containers gewaltsam an, um es zu öffnen. Aus dem Inneren dieses Containers wurden diverse hochpreisige Werkzeuge entwendet, darunter mehrere Bohrschrauber und Winkelschleifer samt Zubehör der Marke Hilti. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

