POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht - PKW-Besitzer wird Zeuge vor Ort einer Unfallflucht

Herford (ots)

(um/nls) Gestern (08.04.) Vormittag traute ein Fahrzeugbesitzer seinen Augen nicht. Er hatte den PKW gerade an der Hämelinger Straße abgestellt und entlud seinen Wagen. In dem Moment, als er die Waren ins Haus tragen will, fährt ein anderer PKW gegen das Heck des Fahrzeugs. Er bemerkt den Zusammenstoß am Wackeln des Fahrzeugs. Die Fahrererin setzt danach, ohne anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern ihre Fahrt fort. In diesem Moment reagiert der 52-jährige Geschädigte goldrichtig und notiert sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges. Sogleich verständigt er die Polizei über den Notruf. Die Beamtinnen und Beamte nahmen die Verfolgung auf und gleichzeitig die Unfallaufnahme vor. Dabei ermittelten sie eine 63-jährige Frau aus Rödinghausen, die erst als sie zu Hause ankam, die Polizei verständigte. Das Verkehrskommissariat Herford weißt in diesem Zusammenhang auf die Pflicht der Verweildauer bei einem Verkehrsunfall hin. Die Verständigung der Polizei kann zur Absicherung nur empfohlen werden, damit niemand auf dem entstandenen Schaden sitzen bleibt. In diesem Fall wird die Staatsanwaltschaft den Vorgang bezüglich der Tatlast prüfen.

