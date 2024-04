Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Spenge (ots)

(jd) Im Kreisverkehr Neuenkirchener Straße / Lange Straße ereignete sich gestern (9.4.), um 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Spengerin fuhr aus der Nordstraße kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen geradeaus in Richtung Lange Straße verlassen. Eine 60-jährige Spengerin fuhr zeitgleich mit ihrem Mercedes auf der Neuenkirchener Straße aus Richtung Melle kommend in den Kreisverkehr ein und touchierte dabei mit der linken Fahrzeugfront die Pedelec-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 84-Jährige und wurde schwer verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde die Spengerin nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell