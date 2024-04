Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrerinnen stoßen zusammen - 62-Jährige verletzt

Spenge (ots)

(jd) Am Dienstag (9.4.) ereignete sich um 18.25 Uhr ein Unfall auf dem Radweg an der Bielefelder Straße. Eine 54-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Bielefeld, während zeitgleich eine 62-jährige Spengerin mit ihrem Pedelec in entgegengesetzte Richtung fuhr. Als sich die beiden Frauen auf gleicher Höhe befanden, touchierten sich die beiden Pedelecs im Begegnungsverkehr. Daraufhin verloren beide Fahrerinnen die Kontrolle über ihre Räder. Während die 54-Jährige in das angrenzende Gebüsch stürzte und unverletzt blieb, prallte die 62-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Pedelecs liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell