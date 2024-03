Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Zahlreiche Verkehrsverstöße

Grünstadt (ots)

Am Freitag, 01.03.2024 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr wurden im Bereich des Mitfahrerparkplatzes in Grünstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. In 11 Fällen wurde aufgrund der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ein Bußgeldverfahren eingeleitet. In 4 weiteren Fällen wurden Kontrollaufforderungen ausgestellt.

