Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Betrugsversuche

Grünstadt (ots)

Am Freitagmorgen, 01.03.2023 wurden bei der Polizeiinspektion Grünstadt zwei Betrugsversuche zur Anzeige gebracht. Hierbei erhielten ein 88-jähriger Geschädigter sowie eine 90-jährige Geschädigte aus Grünstadt Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer gab in den Telefonaten vor, dass ein Einbrecher festgenommen wurde, welcher eine Liste mitführte, auf der auch die Adressen der Geschädigten aufgeführt seien. Aufgrund dessen gehe man davon aus, dass in der Zukunft auch bei den Angerufenen eingebrochen werden könnte. Der Anrufer fragte die Geschädigten, ob sie Bargeld, Goldmünzen oder sonstige Wertgegenstände zuhause hätten und erhoffte sich somit, Informationen über die Geschädigten zu erlangen. Beide Geschädigten handelten umsichtig, indem sie keinerlei Informationen preisgaben und das Gespräch beendeten, weshalb es in keinem Fall zu einem Schaden kam.

Die Polizei warnt eindringlich davor, persönliche Angaben sowie Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon zu machen.

Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass sie niemals Bürgerinnen und Bürger am Telefon dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben.

Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell