Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradfahrer leicht verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.11.2023, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Krad-Fahrer. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Weinstraße Süd in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Amtsplatz/Weinstraße Süd musste er auf der Linksabbiegespur verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihm fahrender 42-Jähriger Fahrer eines Audi A6 fuhr mit langsamer Geschwindigkeit auf das Motorrad von hinten auf, wodurch dieser zu Fall kam. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nur leicht am Rücken verletzt. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden von 100 Euro. An der Suzuki entstand ein Schaden von 1000 Euro.

