FW VG Westerburg: Fahrzeug kommt von spiegelglatter Fahrbahn ab - Mutter und Sohn kommen mit leichten Verletzungen davon.

Höhn (ots)

Am Nachmittag des 13.01.2024 wurden die Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 57, Höhn Richtung Fehl-Ritzhausen alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen PKW vor, der von der Fahrbahn abgekommen war und sich überschlagen hatte. Die Fahrerin befand sich noch im PKW. Der siebenjährige Sohn konnte von Ersthelfern bereits aus dem Fahrzeug befreit und betreut werden. Die Fahrerin wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren schonend aus dem deformierten PKW gerettet. Hierzu musste die Hintertür der Fahrerseite sowie weitere Teile der PKW- Karosserie mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Anschließend konnte die Fahrerin dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Sie wurde zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Kind konnte in die Obhut des dazugekommenen Vaters entlassen werden. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 17:15 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Höhn, FF Neuhochstein, FF Schönberg, FF Oellingen, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei, Rettungsdienst, Notarzt

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

51 Einsatzkräfte

