Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich passiv Cannabis aufgenommen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat laut eigenen Angaben ein 29-Jähriger aus Kaiserslautern, welcher am 28.02.2024 um 19:45 Uhr in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer gab im Verlauf der Kontrolle an, dass er sich am Wochenende bei Freunden aufgehalten hat, welche Cannabis konsumiert haben. Er selbst habe gemäß eigener Aussagen nichts konsumiert. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Kaiserslauterer eine Blutprobe entnommen und dessen Schlüssel an einen Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf den 29-Jährigen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell