Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Unbekannter beschädigt äußere Verglasung einer großen Schaufensterscheibe - 7000 Euro Schaden

Tuttlingen-Nendingen (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Sonntagabend, 17 Uhr, hat ein Unbekannter vermutlich mit einem Steinwurf die äußere Verglasung einer etwa 4 Meter x 2 Meter großen Schaufensterscheibe an einem Gebäude in der Mühlheimer Straße Ecke Jägerstraße beschädigt. Durch die Tat riss die äußere Verglasung der großen Scheibe und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zu der Sachbeschädigung oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

