Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Gleich an zwei Gebäuden in der Rosenstraße Fensterscheiben eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits im Zeitraum von Freitag, 19.01., bis Sonntag, 21.01., haben unbekannte Täter an einem städtischen Gebäude in der Rosenstraße 4 und an der Grundschule in der Rosenstraße 8 je zwei Fensterscheiben eingeschlagen und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro angerichtet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 33866, entgegen.

