Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: POL-Einsatz: Zeugenaufruf - Kundenstopper in Hafenbecken geworfen

Konstanz (ots)

Am Donnerstag, den 11. Januar 2024 und am Donnerstag, den 25. Januar 2024 kam es im Bereich des Hafens Konstanz zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte warfen an der Anlegestelle des Katamarans zwei sogenannte Kundenstopper bzw. Werbeaufsteller des Katamarans in das Hafenbecken. Ein Kundenstopper wurde aus dem Hafenbecken geborgen, der andere konnte bisher nicht aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden im Wert von wenigen hundert Euro.

Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen 18:00 Uhr und 18:50 Uhr.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Konstanz unter der 07531 59020 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell