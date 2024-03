Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen ++ Kostenloser Eintritt ++ "Musik verbindet" ++

Lüneburg (ots)

Am 03.04.2024 um 19:00 Uhr findet in der St.-Petri-Kirche in Bad Bodenteich (Hauptstraße 13, 29389 Bad Bodenteich) ein Benefizkonzert vom Polizeiorchester Niedersachsen statt.

Bereits seit über 100 Jahren tritt das Polizeiorchester regelmäßig auf und zeigt sich als "musikalische Visitenkarte" der Polizei Niedersachsen. Mit unterschiedlichen Musikrichtungen von Klassik über Swing bis Pop und Rock zeigt das Polizeiorchester die generationsübergreifende Verbundenheit zu der Bevölkerung und setzt sich dabei auch für Prävention ein.

Das Benefizkonzert in Bad Bodenteich steht dabei unter dem Motto "Musik verbindet" und ist für alle Besuchenden kostenlos. Die St.-Petri-Kirche wird dabei Ausrichtungsort eines "musikalischen Leckerbissens" unter der Leitung von Thomas Boger sein.

Der Erlös wird einem integrativen Bürgerfest in Bad Bodenteich zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell