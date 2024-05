Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Celle. Hambühren. (ots)

Am Montag, 13.05.2024 kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes im Hehlenbruchweg in Hambühren zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine noch unbekannte Frau hatte ihren silbernen oder grauen PKW, vermutlich ein Cabriolet, gegen 10:45 Uhr vorwärts in eine Parklücke eingeparkt. Beim Aussteigen touchierte sie mit ihrer Fahrertür den links neben ihr parkenden Mercedes eines 37-jährigen. Dabei entstand an der Beifahrertür des Mercedes` leichter Sachschaden.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem 12 Jahre alten Beifahrer im Mercedes entfernte sich die Dame, ohne sich weiter um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: zirka 160cm groß zirka 60 Jahre alt braun-blonde mittellange gelockte Haare bekleidet mit einer gehäkelten beige-grauen Jacke / circa 60 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin und den silbernen PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146 98623-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell