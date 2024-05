Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zugmaschine beschädigt Betonpfeiler - Zeugen gesucht

Celle / Winsen/Aller (ots)

Am 16.05.2024 gegen 16:30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug mit Sattelauflieger die B3 von Wolthausen kommend in Richtung Celle. Auf der Brücke über die Örtze touchiert er mit der rechten Seite der Zugmaschine den vorderen Betonpfeiler der Brücke und beschädigte diesen. An der Zugmaschine und an dem Betonpfeiler entstand Sachschaden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei dem Lkw handelt es sich um eine rote Zugmaschine mit polnischem Kennzeichen sowie einem Sattelauflieger mit silberner Plane und einer unbekannten Aufschrift. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146 98623-0 in Verbindung zu setzen.

